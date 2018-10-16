روسيا تفوز اقتصاديا بكأس العالم لكرة القدم

أفادت اللجنة المنظمة لبطولة "كأس العالم 2018"، بأن مردود روسيا الاقتصادي من استضافتها البطولة العالمية الصيف الجاري تجاوزت الـ14 مليار دولار.

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وذكرت اللجنة أن الأثر التراكمي للبطولة على النمو الاقتصادي في روسيا للفترة 2013 – 2018 بلغ 952 مليار روبل (نحو 14.42 مليار دولار) ما يعادل 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي في روسيا.

وقالت دراسة للجنة المنظمة إنه "رغم أن البطولة بدأت تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، إلا أن أكبر أثرها الاقتصادي جاء على الأعوام 2017 – 2018، حيث شكل 0.4% من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي".

وأضافت الدراسة أن العائد الاقتصادي للبطولة في روسيا تجاوز عائدات بطولات سابقة جرت في البرازيل وجنوب أفريقيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

واستضافت روسيا بطولة كأس العالم ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو، في مدن عدة منها موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي، وفي إطار التحضيرات للبطولة قامت روسيا ببناء وتجديد 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.

(الدولار = 66 روبلا بتاريخ 16 أكتوبر)

المصدر: "نوفوستي"