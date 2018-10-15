ارتفاع كلفة التأمين على ديون السعودية إثر أزمة خاشقجي

ارتفعت كلفة التأمين على الدين السيادي السعودي اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، في الوقت الذي تواجه فيه السعودية ضغوطا دولية إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وصعدت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات إلى 100 نقطة أساس، بعد أن أغلقت عند 89 نقطة أساس الجمعة الماضي، وفقا لبيانات شركة الاستشارات "آي اتش أس ماركت".

كما تراجع الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض في حال ثبوت ضلوع السعودية في اختفاء الصحفي السعودي.

وبلغ السعر المعروض للريال السعودي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، 3.7514 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2017.

ويربط البنك المركزي السعودي الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار، وعادة تتحرك العملة السعودية في نطاق يتراوح بين 3.7498 و3.7503 ريال.

المصدر: "رويترز"