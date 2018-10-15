ترامب يقلب الموازين.. هبوط الريال السعودي وانتعاش الليرة التركية

تراجع الريال السعودي مقابل الدولار الاثنين مع تهديد واشنطن بمعاقبة الرياض إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي خاشقجي، فيما انتعشت الليرة التركية بعد إطلاق أنقرة سراح القس الأمريكي.

وبلغ السعر المعروض للريال السعودي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، 3.7514 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2017.

ويربط البنك المركزي السعودي الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار، وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 ريال إلى 3.7503 ريال.

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وتتعرض الأسواق المالية السعودية لضغوط منذ أيام مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قتل في قنصلية السعودية باسطنبول.

واختف الصحفي السعودي بعد دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري في اسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

من جهتها نفت السعودية تورطها في اختفاء خاشقجي، وقال وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود إن "الاتهامات بوجود أوامر بقتل الصحفي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة".

انتعاش الليرة التركية بعد الإفراج عن القس الأمريكي

ارتفع سعر صرف الليرة التركية خلال تعاملات اليوم بعد إفراج أنقرة عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي كان موقوفا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وبلغ سعر صرف العملة التركية بحلول الساعة 9:24 بتوقيت غرينيتش 5.8436 ليرة للدولار، بعدما كانت في نهاية أغسطس عند 6.54 ليرة للدولار في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية قضية القس.

Bloomberg

والإفراج عن القس الأمريكي دعم مساعي الحكومة التركية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الليرة التركية وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا، إلا أن الليرة لا تزال عند مستويات متدنية، إذ بلغ سعر صرفها مطلع العام الجاري 3.74 ليرة للدولار.

المصدر: وكالات