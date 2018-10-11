فوربس: 5 شركات روسية بين أفضل أرباب العمل في العالم

أعلنت مجلة فوربس، أنها درست 430 ألف استمارة للموظفين في شركات مختلفة في 60 دولة في العالم، وصاغت قائمة بـ500 أفضل شركة في العالم من حيث ظروف العمل والأجور المدفوعة لموظفيها.

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وخلال ذلك قام المشاركون في الاستطلاع بتقييم صاحب العمل، وتحدثوا عما إذا كانوا سيوصون أصدقاءهم بالعمل في نفس الشركة.

ووفقا لنتائج الدراسة، فقد كانت بورصة موسكو المكان الأكثر جاذبية للعمل في روسيا، حيث احتلت البورصة المذكورة المركز 117 في التصنيف العالمي وبعدها بين الشركات الروسية، جاءت شركة "سورغوت نفط غاز" في المركز 167.

وحلت في المركز الثالث بين الشركات الروسية، شركة صناعة الطائرات الموحدة، وشغلت المركز 278 عالميا.

وجاءت شركة "إيروفلوت" في المركز الرابع وحلت في المركز 341 دوليا، فيما جاءت خامسة بين الشركات الروسية شركة "لوك أويل" التي حلّت في المركز 450.

وتصدرت القائمة العالمية شركة Alphabet Inc، الأمريكية المالكة لشركة Google، وحلت ثانية شركة مايكروسوفت، وفي المركز الثالث جاءت شركة Apple.

المصدر: "نوفوستي"