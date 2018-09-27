نشرت مجلة "فوربس" اليوم الخميس، ترتيب الشركات الروسية من حيث الإيرادات، وقالت المجلة العالمية إن شركة الطاقة "لوك أويل" تصدرت القائمة بإرادات سنوية بلغت 5.47 تريليون روبل.

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وشمل تقرير "فوربس" نحو 200 شركة روسية، والتي يمتلك القطاع الخاص أكثر من نصف أسهم هذه الشركات، وتم تصنيف الشركات اعتمادا على إيرادات عام 2017، وتصدرت القائمة شركات تنشط في مجال النفط والغاز وبيع التجزئة والتعدين.

وجاء في المرتبة الثانية بعد "لوك أويل" التي تدير مشاريع في العراق الغني بالنفط، عملاق التجزئة الروسية "X5 Retail Group"، والذي حقق إيرادات العام الماضي بنحو 1.29 تريلون روبل.

فيما جاءت في المرتبة الثالثة شركة "سورجوت نفط غاز" بإيرادات بلغت في نفس العام 1.27 تريليون روبل، تليها في المرتبة الرابعة شركة التجزئة "ماغنيت".

وتقوم شركة "لوك أويل" بإنتاج النفط في دول غرب إفريقيا، وخاصة في نيجيريا والكاميرون ودول خليج غينيا. ويقدر الحجم الإجمالي لاستثماراتها بأكثر من مليار دولار.

كذلك تنشط "لوك أويل" في العراق، حيث تشارك في مشروع "قرنة-2"، والذي تمتلك الشركة الروسية 75% منه، فيما تمتلك الشركة النفطية الشمالية التابعة للدولة العراقية 25% من المشروع، الذي يشمل أيضا، شركة نفط الجنوب العراقية.

المصدر: وكالات