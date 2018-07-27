أبرز المشاريع الاقتصادية الروسية في إفريقيا

حضر العديد من الدول الإفريقية القمة العاشرة لمجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، والتي أصبح تطوير التعاون مع الدول الإفريقية من بين أهم مواضيعها.

واجتمع زعماء دول "بريكس" مع رؤساء وفود الدول المدعوة لحضور القمة، ومعظمها من الدول الإفريقية في إطار موسع اليوم الجمعة، يطلق عليه اسم "بريكس+"، وكان موضوع تعزيز الشراكة بين "بريكس" والدول الإفريقية وتنمية القارة السمراء حاضرا بقوة على جدول أعمال الاجتماع.

وفي الفترة الأخيرة باتت مسألة تعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا تكتسب اهمية خاصة بالنسبة لروسيا، حيث أعلن الرئيس بوتين أن موسكو تدرس عقد قمة روسيا – إفريقيا، وستكون الأولى من نوعها في حال تمت بالفعل.

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ونقترح عليكم التعرف على أبرز المشاريع الاقتصادية الروسية في دول إفريقيا جنوبي الصحراء:

زيمبابوي

تستثمر شركة "غريت دايك إنفستمنتس ليمتد" الروسية – الزيمبابوية المشتركة في مشروع ضخم، قيمته نحو 1.6 مليار دولار لاستثمار أحد أكبر مكامن البلاتين في العالم "داردنفيل". وبعد بدء الاستخراج، سيكون هذا المكمن من بين المكامن الخمسة الكبرى عالميا من حيث استخراج البلاتين. وهذا المشروع هو أكبر مشروع روسي في إفريقيا.

أنغولا

تعتبر أنغولا من أهم شركاء روسيا الاقتصاديين في إفريقيا، حيث تشارك شركة "ألروسا" لاستخراج أحجار الألماس في مشروع "كاتوكا" الكبير، الذي يتضمن الاستثمار المشترك لمكمن لواشي لأحجار الألماس. وتقدر الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 500 و700 مليون دولار. وتمتلك الشركة الروسية حصة الـ 50.5 بالمئة في المشروع.

وتتعاون روسيا مع أنغولا في مجال الفضاء وبناء الأقمار الاصطناعية. وعلى الرغم من فشل إطلاق أول قمر اصطناعي أنغولي "أنغوسات 1" للاتصالات في ديسمبر الماضي من مطار "بايكونور" الفضائي، تواصل الدولتان التعاون في هذا المجال. ومن المقرر بناء وإطلاق قمر "أنغوسات 2". ويشار إلى أن قيمة القمر الأول بلغت ما بين 320 و360 مليون دولار.

زامبيا

تشارك مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية في إنشاء مركز للطاقة الذرية والعلوم والتكنولوجيا في زامبيا. وقد دعا رئيس زامبيا أدغار لونغو نظيره الروسي لحضور افتتاح المركز.

موزمبيق

فاز الكونسورتيوم المتكون من شركة "إكسون موبيل" وشركة "أر أن أكسبلوريشن" التابعة لـ "روس نفط" الروسية في عام 2015 في المناقصة لإنتاج الغاز بشمال البلاد. ويقدر حجم الاحتياطيات من الغاز في الحقول التي من المقرر استثمارها بـ 2.2 تريليون متر مكعب.

غينيا

تقوم شركة "روسال" الروسية لإنتاج الألمنيوم باستخراج البوكسيت في مكمن "فريغيا"، بالإضافة إلى استثمار مكمن "ديان ديان". وقد استثمرت الشركة الروسية في مشاريعها أكثر من 300 مليون دولار.

الغابون

وقعت شركة "روس نفط" الروسية في أكتوبر 2017 مذكرة تفاهم مع وزارة النفط في الغابون، كما تم توقيع مذكرة مماثلة بين شركة "زاروبيج نفط" الروسية مع شركة نفط الغابون. وتتضمن استثمارا مشتركا لحقول النفط في الغابون وبناء البنية التحتية للنفط والغاز.

مشاريع أخرى

بالإضافة إلى ذلك تعمل مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية على مختلف المشاريع في جنوب إفريقيا، حيث تبني 9 كتل لتوليد الطاقة وتقوم باستخراج اليورانيوم.

وتقوم شركة "رينوفا" باستخراج المعادن في جنوب إفريقيا والغابون وموزمبيق، ويبلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها اكثر من مليار دولار.

واستثمرت شركة "غازبروم" نحو 500 مليون دولار في مشاريعها في إفريقيا، من بينها إنتاج الغاز في ناميبيا ومشاريع بناء الأنابيب والبنية التحتية في مختلف الدول.

وتقوم شركة "لوك أويل" بإنتاج النفط في دول غرب إفريقيا، وخاصة في نيجيريا والكاميرون ودول خليج غينيا. ويقدر الحجم الإجمالي لاستثماراتها بأكثر من مليار دولار.

وتمتلك شركة "روسال" حصة الـ 85 بالمئة في شركة "ألسكون" لإنتاج الألومنيوم في نيجيريا. كما تستخرج الشركة "نوردغولد" الذهب في بوركينا فاسو وغينيا.

وبشأن أهمية التعاون مع دول إفريقيا، قال أرتيو دييف، كبير المحللين في شركة "Amarkets"، في حديث لـ RT إن "جدول الأعمال الإفريقي، وليس فقط لـ "بريكس" كمجموعة، بل ولروسيا على حدة، يفتح آفاقا كبيرة من ناحية النمو وزيادة الصادرات والتبادل التجاري".

وأكد أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية الواقعة إلى الجنوب من الصحراء يبلغ في الوقت الحالي 3 مليارات دولار. وفي الوقت ذاته من المتوقع أن تتنامى قدرات تلك الدول، ويرتقب وصول الناتج المحلي الإجمالي لها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2050، وبالتالي من المهم بالنسبة لروسيا أن تعزز مواقعها في هذه الأسواق.

المصدر: RT