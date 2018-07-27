بوتين: ندرس عقد قمة روسيا - إفريقيا

اجتمع زعماء دول "بريكس" مع رؤساء وفود الدول المدعوة لحضور القمة في إطار ما يسمى بـ "بريكس+".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع الموسع لـ "بريكس+" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا: "ندرس فكرة عقد قمة روسيا – إفريقيا بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية. وقد تسبقها لقاءات لرجال الأعمال والخبراء والشخصيات الاجتماعية البارزة. ونتطلع إلى مناقشة ذلك مع ممثلي الدول الإفريقية".

وأشار بوتين إلى أنه بإمكان الشركاء في إفريقيا الانضمام إلى تنفيذ استراتيجية الشراكة الاقتصادية لـ "بريكس" على جميع اتجاهاتها، وهي الاقتصاد والقطاع المالي والأمن الغذائي.

وأكد أن روسيا تخطط لزيادة المساعدات للدول الإفريقية فيما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة فيها.

الرئيس الصيني يدعو إلى توسيع تعاون "بريكس" مع إفريقيا

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى توسيع التعاون مع الدول الإفريقية في إطار "بريكس+".

وقال شي جين بينغ خلال الاجتماع إنه "في وجه التحديات المشتركة، من المهم بالنسبة إلى الأسواق الناشئة للدول النامية تعزيز الوحدة والتعاون. ونظرا لذلك أود أن اقترح توسيع التعاون في إطار "بريكس+" وتعميق شراكتنا التي تفيد جميعنا".

واشار الرئيس الصيني إلى أن أمام دول "بريكس+" مهاما مشتركة فيما يتعلق بالتنمية، وعليها إيجاد عوامل دفع جديدة للنمو الاقتصادي وتوحيد الجهود في هذا المجال.

ويبحث الاجتماع الموسع لـ "بريكس+" التعاون في مجال التخطيط الاقتصادي في ظروف "الثورة الصناعية الرابعة".

يتبع..