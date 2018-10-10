إيران تقطع المياه عن العراق

أعلنت إيران، أمس الثلاثاء قطع المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، والمقدرة كميتها بـ7 مليارات متر مكعب، ما قد يفاقم من مشكلة المياه في عدد من المدن العراقية.

وقال معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري، بحسبما نقلته وكالة "تسنيم"، إنه "سيتم قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية بأمر من المرشد الأعلى، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه".

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وأضاف المسؤول الإيراني أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، الواقعة في جنوب غرب إيران، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران.

وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع سيكون له تأثير كبير على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد، مبينا أن "ندرة المياه هي أحد التهديدات الخطيرة التي تواجه البلاد والتي نفكر في حلها بشكل كامل والتحكم فيها".

وأدى معدل الانخفاض في منسوب المياه من تركيا وإيران إلى مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية.

وذكرت حكومة إقليم كردستان العراق في وقت سابق أن إيران "غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسين لمياه الإقليم والعراق ككل".

المصدر: وكالات