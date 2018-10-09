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مصر تستغني عن سفن الغاز العملاقة

مال وأعمال

مصر تستغني عن سفن الغاز العملاقة
Reuters
سفن غاز
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قالت مصادر بوزارة البترول المصرية إن البلاد ستتخلى عن سفن الغاز المستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستوردة لميناء العين السخنة مع انتهاء عقدها.

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وأوضحت المصادر أن العقد المبرم مع السفن سينتهي في 2020، وذلك بسبب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف استيراد الشحنات.

وأوضحت المصادر أن قيمة الإيجار لهذه السفن يصل إلى 500 ألف دولار يوميا، وهذا المبلغ كبير جدا، ولذلك يعمل قطاع البترول في مصر على الاستفادة اقتصاديا من وجود السفن بميناء العين السخنة، واستخدامها في خطة التصدير حتى نهاية التعاقد.

وتعمل مصر على تنفيذ خطة التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبدء تصديره للأسواق العالمية خلال عام 2019 عبر مصنعي إدكو ودمياط لإسالة الغاز.

وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيغاس" قد وقعت، في نوفمبر 2014، عقدا مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب "محطة تغييز عائمة" لاستقبال شحنات الغاز المسال بحد أقصى 500 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن تقوم المحطة بإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، بحد أقصى 750 مليون قدم مكعبة يوميا.

المصدر: الدستور

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