مصر تعلن اكتفاءها بالغاز المسال ووقف استيراده

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

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وقال الوزير في وقت سابق من العام الحالي إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية السنة المالية 2017 - 2018 حيث تكثف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.

وأضاف في حديث صحفي: "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتوريد الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية منها حقل "ظهر" البحري العملاق الذي يحتوي على احتياطات من الغاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة بـ6 مليارات قدم يوميا في يوليو الماضي، والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل "ظهر" في ديسمبر الماضي.

من المهم الإشارة إلى أن الملا أعلن في يناير 2018 أن مصر بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال ستوفر 250 مليون دولار شهريا.

المصدر: رويترز