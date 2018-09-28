تفاصيل خط أنابيب مصري حصلت إسرائيل على حصة فيه

قامت إسرائيل بشراء حصة من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، في صفقة بالاشتراك مع شركاء مصريين لبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019.

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و"خط أنابيب شرق المتوسط" هو خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المصري من مدينة العريش المصرية إلى عسقلان في إسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم.

وتبلغ سعة خط الأنابيب 15 مليار متر مكعب في السنة، حيث قامت شركة "إيني" الإيطالية ببناء المرحلة الأولى من العريش إلى عسقلان تحت البحر.

وامتلك شركة غاز شرق المتوسط رجل الأعمال المصري حسين سالم، والذي باع حصته لشركة بي تي تي للطاقة الحكومية التايلندية ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي سام زل، حسب بيانات نشرت في وسائل الإعلام.

بينما أكدت تقارير إعلامية أخرى أن هناك مجموعة كبيرة من الشركاء تتوزع عليهم النسبة وتمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10% من إجمالي الأسهم.

وحول الصفقة الجديدة المذكورة أعلاه، دفعت كل من شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرغي"، اللتين تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار، بينما دفعت شركة "غاز الشرق" المصرية 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة "غاز شرق المتوسط".

وبموجب الاتفاق سيحصل الشركاء من مصر وإسرائيل على 39% من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، مقابل 518 مليون دولار.

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المصدر: RT