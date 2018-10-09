رئيس "الدوما" الروسي في اجتماع دولي: من المهم حاليا مساعدة الشعب السوري

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن البرلمانيين يمكنهم الإسهام بقسط هام في إحلال السلام والوفاق في سوريا.

إقرأ المزيد

وأشار فولودين خلال كلمة ألقاها أثناء جلسة الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروسية، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، إلى أن هذا الاجتماع يعقد في الشرق الأوسط وهي المنطقة التي تتواصل فيها مكافحة الإرهاب. وشدد على أهمية القرارات التي يتخذها رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران حول تسوية الأوضاع في سوريا.

وقال: "تم تحرير معظم الأراضي السورية من الإرهابيين. واليوم من المهم مساعدة الشعب السوري في إعادة إعمار اقتصاده وإحلال سلام مدني في سوريا. ويجب أن يحصل الوفاق في الأراضي السورية. وبإمكان البرلمانيين الإسهام بقسط هام في إنجاز هذه المهمة".

المصدر: نوفوستي