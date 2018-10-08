 
مباشر

قطر توسع استثماراتها في روسيا.. وتشتري حصة في ثاني أكبر مطاراتها

مال وأعمال

قطر توسع استثماراتها في روسيا.. وتشتري حصة في ثاني أكبر مطاراتها
Reuters
قطر توسع استثماراتها في روسيا.. وتشتري حصة في ثاني أكبر مطاراتها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwa9

تستكمل الخطوط الجوية القطرية خلال الأسابيع القادمة صفقة تشتري بموجبها حصة نسبتها 25% في ثاني أكبر المطارات الروسية فنوكوفو، الواقع في جنوب غرب العاصمة موسكو.

إقرأ المزيد
رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين روسيا تكشف عن قطاع تعاون واعد مع قطر

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: "الآن نحن في مرحلة تقييم الأصول، نحن بحاجة لدراسة نموذج العمل​​​. وبعد تقييم الأصول، سيتم توقيع الوثيقة. أتوقع حدوث هذا في غضون بضعة أسابيع"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

ويأتي ذلك استكمالا لمذكرة تفاهم وقعتها الخطوط الجوية القطرية مع إدارة مطار "فنوكوفو" الروسي تقضي بحصول الشركة القطرية على نسبة 25% من الأسهم الخاصة بهذا المطار.

وتعد الخطوط الجوية القطرية من إحدى كبريات شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر الجهود التي تبذلها في روسيا واستثماراتها في هذه الدولة جزءا من استراتيجية التنمية الخاصة بها والهادفة للحفاظ على مواقفها الرائدة في السوق.

إقرأ المزيد
قطر تستكمل صفقة شراء حصة في كبرى شركات النفط الروسية قطر تستكمل صفقة شراء حصة في كبرى شركات النفط الروسية

وشهدت العلاقات الروسية القطرية في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، وخاصة في مجال الاستثمار، حيث أبرمت قطر صفقات مع روسيا بمليارات الدولارات في شراء حصص في شركات روسية، منها شراء حصة في "روس نفط"، كبرى شركات النفط الروسية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تركيا تطالب بتفتيش قنصلية السعودية في إسطنبول على خلفية اختفاء خاشقجي.. فهل توافق الرياض؟