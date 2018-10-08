قطر توسع استثماراتها في روسيا.. وتشتري حصة في ثاني أكبر مطاراتها

تستكمل الخطوط الجوية القطرية خلال الأسابيع القادمة صفقة تشتري بموجبها حصة نسبتها 25% في ثاني أكبر المطارات الروسية فنوكوفو، الواقع في جنوب غرب العاصمة موسكو.

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وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: "الآن نحن في مرحلة تقييم الأصول، نحن بحاجة لدراسة نموذج العمل​​​. وبعد تقييم الأصول، سيتم توقيع الوثيقة. أتوقع حدوث هذا في غضون بضعة أسابيع"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

ويأتي ذلك استكمالا لمذكرة تفاهم وقعتها الخطوط الجوية القطرية مع إدارة مطار "فنوكوفو" الروسي تقضي بحصول الشركة القطرية على نسبة 25% من الأسهم الخاصة بهذا المطار.

وتعد الخطوط الجوية القطرية من إحدى كبريات شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر الجهود التي تبذلها في روسيا واستثماراتها في هذه الدولة جزءا من استراتيجية التنمية الخاصة بها والهادفة للحفاظ على مواقفها الرائدة في السوق.

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وشهدت العلاقات الروسية القطرية في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، وخاصة في مجال الاستثمار، حيث أبرمت قطر صفقات مع روسيا بمليارات الدولارات في شراء حصص في شركات روسية، منها شراء حصة في "روس نفط"، كبرى شركات النفط الروسية.

المصدر: وكالات