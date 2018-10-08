روسيا تكشف عن قطاع تعاون واعد مع قطر

أشاد رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا وقطر، مشيرا إلى قفزة بصادرات روسيا الزراعية إلى دولة قطر.

واعتبر البرلماني الروسي أن الزراعة تعد إحدى القطاعات الواعدة للتعاون بين البلدين، وخاصة بعد أن حققت قفزة نوعية خلال 2017، حيث صعدت بـ2.3 مرة مقارنة بمستواها في 2016، لتصل إلى 38 مليون دولار.

وقال فولودين إن "حجم التجارة ليس كبيرا، لكنه مؤشر على وجود نقاط جديدة للتقارب بين روسيا وقطر"، لافتا إلى أن العلاقات بين موسكو والدوحة تتطور في مجالات متنوعة، بما في ذلك في مجال الطاقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين وفد روسي برئاسة فولودين ووفد قطري برئاسة رئيس المجلس الاستشاري القطري أحمد بن عبد الله بن زايد آل محمود، في مدينة أنطاليا التركية على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا.

RT

من جهته أكد رئيس المجلس الاستشاري حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، لافتا إلى ترحيب بلاده بمزيد من التعاون مع روسيا.

وإضافة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، ناقش الطرفان خلال الاجتماع إمكانية عقد مؤتمر حول الأمن السيبراني في قطر بمشاركة ممثلين عن دول أوراسيا ودول أخرى.

كذلك دعا فولودين المسؤول القطري لزيارة روسيا، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم العلاقات بين البرلمانين الروسي والقطري.

وشهدت العلاقات الروسية القطرية في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، ويسعى البلدان إلى تكثيف حجم التبادل التجاري الذي لا يتماشى حاليا مع إمكانيات البلدين.

ووفقا لبيانات موقع "ITC Trade"، فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 73.2 مليون دولار فقط، شكلت صادرات روسيا إلى قطر 49.7 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 23.5 مليون دولار.

يشار إلى أن السلع الأهم، التي صدرتها روسيا إلى قطر خلال العام الماضي كانت الحبوب والتي بلغت قرابة 36 مليون دولار.

المصدر: RT