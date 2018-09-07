قطر تستكمل صفقة شراء حصة في كبرى شركات النفط الروسية

أعلن جهاز قطر للاستثمار، في بيان اليوم الجمعة، عن استكمال صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 18.93% من أسهم شركة النفط الروسية "روس نفط".

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واشترى تحالف يضم جهاز قطر للاستثمار وشركة "غلينكور" السويسرية في 2016 حصة نسبتها 19.5% من أسهم "روس نفط"، بعد إعلان الحكومة الروسية عن خصخصة جزء من حصتها في الشركة، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" القطرية عن وكالة "قنا".

وفي مطلع العام الجاري، أفاد التحالف بأن جهاز قطر للاستثمار سيشتري معظم حصة "غلينكور" السويسرية، المتخصصة في تجارة النفط.

وبعد الإعلان عن اتمام الصفقة، فإن حصة جهاز قطر للاستثمار في "روس نفط" تبلغ 18.93%، فيما أصبحت "غلينكور" تمتلك فقط 0.57% في "روس نفط"، كبرى شركات النفط الروسية.

المصدر: "الوطن القطرية"