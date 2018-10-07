أمين عام منظمة أوبك يشكر بوتين على استقرار أسواق النفط

أشاد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو بمساهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استقرار أسواق النفط بعد أزمة عام 2014.

وقال باركيندو في برقية تهنئة للرئيس بوتين بمناسبة عيد ميلاده، إن بوتين "قدم مساهمة حاسمة في قيام الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء فيها بإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية".

وأشار باركيندو إلى أن "استقرار السوق كان مستحيلا من دون القيادة المثالية" التي أبداها الرئيس بوتين، مضيفا أن جهوده كانت "ذات أهمية حاسمة، علما بأن قطاع النفط شهد أكبر تراجع في تاريخه في 2014 – 2016".

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كما أشاد باركيندو بمستوى التعاون بين أوبك وروسيا.

يذكر، أن الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، بينها روسيا، توصلت في ديسمبر 2016 إلى اتفاق حول تخفيض إنتاج النفط، مما سمح بتجاوز أزمة هبوط الأسعار التي شهدتها الأسواق منذ عام 2014.

المصدر: تاس