محمد بن سلمان: نسعى للاتفاق مع الكويت حول إنتاج النفط في المنطقة المحايدة

أكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أن المملكة تسعى للاتفاق مع الكويت بشأن إنتاج النفط في المنطقة المحايدة.

وقال محمد بن سلمان في تصريح لوكالة "بلومبلرغ": "نعتقد أننا نقترب من تحقيق شيء مع الكويت. هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقة خلال الـ50 سنة الماضية. والجانب الكويتي يريد حلها الآن، قبل أن نستمر في الإنتاج في تلك المنطقة".

وأضاف: "ونحن نعتقد أن مسألة عالقة منذ 50 سنة يكاد يكون من المستحيل حلها في أسابيع قليلة. لذا فنحن نعمل للحصول على اتفاق مع الكويتيين لكي نستمر في الإنتاج للسنوات الـ 5 إلى الـ 10 القادمة وفي الوقت ذاته نعمل على حل مسائل السيادة".

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وأكد محمد بن سلمان: "نحن جاهزون في المملكة العربية السعودية، والآن نعمل مع الكويتيين، ونعتقد أنه يمكننا الحصول على شيء ما قريبا، نحن نحاول إقناع الكويتيين بالحديث حول مسائل السيادة، وفي الوقت ذاته نستمر في الإنتاج حتى نقوم بحلها".

وأشار إلى أن "القيادة الكويتية تريد فعلا المضي قدما في ذلك، نحن نعتقد أن جزءا منهم هناك يريدون التمسك بمسائل السيادة قبل المضي قدما، والجزء الآخر في الكويت يؤيدون ما نحاول قوله"، مضيفا أنه أمر جيد للكويت والسعودية، معبرا عن اعتقاده بأن هذه هي "مسألة وقت حتى يتم حلها".

يذكر، أن الأمير محمد بن سلمان زار الكويت يوم 30 سبتمبر الماضي، لمناقشة إمدادات النفط والوساطة الكويتية لتسوية الأزمة مع قطر، حسبما ذكر بعض التقارير الإعلامية.

وفي أعقاب الزيارة تناقلت وسائل إعلام تقارير عن "فشل الزيارة"، لكن الخارجية الكويتية نفت صحة تلك التقارير، وأعربت عن ارتياحها للزيارة ونتائجها، التي وصفتها بالإيجابية، مؤكدة أن المباحثات التي جرت اتسمت بـ "الروح من الأخوية الحميمية".

المصدر: وكالات