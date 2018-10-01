الخارجية الكويتية ترد على مزاعم فشل زيارة محمد بن سلمان

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، بيانا بشأن ما تم تداوله من مزاعم حول فشل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد.

وقالت الخارجية الكويتية في بيانها إن مصدرا في الوزارة (لم تسمه) أعرب عن أسفه لما جرى تداوله ‏في بعض وسائل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي منها من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج الزيارة.

وأكد المصدر الديبلوماسي أن تداول مثل هذه المعلومات يعد نهجا يهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين كما يهدف إلى النيل من المصالح العليا لهما.

‏وأشار المصدر ذاته إلى أن المباحثات التي جرت اتسمت بالروح الأخوية الحميمة بين البلدين والحرص على تحقيق مصالحهما العليا المشتركة والدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى ما يحقق آمال وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون.

ولم تذكر الخارجية الكويتية في بيانها الأنباء التي تم تداولها.

وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الكويت بعد زيارة رسمية قصيرة استمرت لساعات، وسط تكهنات بأنها تناولت الإمدادات النفطية ووساطة كويتية لحل النزاع مع قطر.

ونقل التلفزيون الكويتي على الهواء مباشرة مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للضيف السعودي في قصر "بيان"، كما نقل أيضا لقطات أخرى يظهر فيها كبار المسؤولين الكويتيين وهم يصافحون الأمير السعودي.

جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الكويتية، أفادت قبل يوم من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بتأجيل الزيارة الرسمية من السبت، إلى يوم الأحد.

ولم توضح الوكالة أسباب تأجيل زيارة ولي العهد السعودي.

المصدر: الخارجية الكويتية + وكالات