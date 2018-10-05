قناة السويس تخطو الخطوة الأولى لتصبح مركزا عالميا للغاز

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم خاصة بدعم تزويد السفن بالغاز المسال، خلال افتتاح مؤتمر "سيبكون" لتموين السفن في سنغافورة.

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ويعد هذا المؤتمر هو الحدث الأكبر والأضخم في مجال تموين السفن بالوقود في العالم، وأناب رئيس هيئة قناة السويس، اللواء عبد القادر درويش، نائبه، لحضور فعاليات المؤتمر.

وقال رئيس قناة السويس مهاب مميش في بيان له إن "المنطقة تسعى لجعل موانئها إحدى المحطات العالمية لتموين السفن بالغاز تماشيا مع سياسة الدولة لتكون مصر مركزا عالميا للطاقة".

وأوضح مميش أن انضمام مصر ممثلة في المنطقة الاقتصادية لهذه المبادرة يأتي متزامنا مع الإعلان عن مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن الذي تم إطلاقه بموانئ المنطقة الشمالية، مما يساهم في دعم السياسة العامة للدولة لتحويل مصر لمركز عالمي للطاقة.

المصدر: المصري اليوم