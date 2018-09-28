مصر تجهز مركزا لتجارة السيارات سيكون الأكبر من نوعه في شرق المتوسط

أعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن توقيع اتفاقية مع شركة بولوريه الفرنسية للموانئ والنقل، لتأسيس مركز لتجارة السيارات شرقي بورسعيد الجديدة، سيكون الأكبر من نوعه شرق المتوسط.

وأوضح مميش أن المركز سيكون بمساحة 240 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الاستثمارات المستهدفة للمشروع تصل إلى 220 مليون دولار وسيعمل المشروع على خلق 150 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، ليعد الأول من نوعه في شرق المتوسط من حيث المساحة والاستثمارات والمواصفات.

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وأضاف مميش أن هذا المشروع يعد ضمن المخطط الموضوع للمنطقة في شرق بورسعيد والذي يعتمد على القيمة المضافة واللوجستيات في هذه المنطقة.

وأكد أن موانئ شرق بورسعيد تعد أحد أهم الموانئ المنافسة في شرق المتوسط، وخاصة بعد التصميمات التي تمت مراعاتها في بناء الأرصفة وتعميق الميناء بما يسمح باستقبال أحدث السفن العملاقة على مدار السنوات المقبلة، لافتا إلى المجهود الذي تقوم بها الشركات المصرية في تنفيذ الأرصفة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعايير عالمية لموانئ الترانزيت.

المصدر: "صدى البلد"