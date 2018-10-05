الهند تزيد مشترياتها من النفط الإيراني على حساب الأمريكي

قلص المشترون في الهند مشترياتهم من الخام الأمريكي واتجهوا للنفط الإيراني قبيل إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران الشهر المقبل.

وأظهرت بيانات أن شحنات النفط الأمريكية المتجهة إلى الهند هبطت إلى 84 ألف برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض نسبته 75%، عن مستوى قياسي بلغ 347 ألف برميل يوميا في يونيو. وشكلت الهند 12% من صادرات الخام الأمريكي في يونيو.

وقال تاجر في الولايات المتحدة إن المشترين في الهند زادوا الشهر الماضي مشترياتهم من الخام الإيراني إلى 502 ألف برميل يوميا بارتفاع قدره 111 ألف برميل يوميا عن أغسطس قبل فرض العقوبات، مضيفا أن هذه الإضافة حلت محل الخام الأمريكي.

إقرأ المزيد

وفي المجمل، هبطت الصادرات الأمريكية 917 ألف برميل يوميا إلى 1.7 ملايين برميل يوميا في الأسبوع الأخير من سبتمبر، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، حيث بات الخام الأمريكي أقل جاذبية بعد ارتفاع الدولار، وتقلص فارق السعر بين مزيج "برنت" وخام "غرب تكساس الوسيط".

كما أظهرت البيانات أن الصادرات الأمريكية لدول آسيا هبطت بمقدار 73 ألف برميل يوميا إلى 427 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الشحنات الأمريكية المتجهة إلى أوروبا بمقدار 102 ألف برميل يوميا مسجلة 543 ألف برميل يوميا.

ووفقا للبيانات فقد زادت صادرات الخام الإيرانية إلى الصين بمقدار 29 ألف برميل يوميا إلى 620 ألف برميل يوميا، حيث قلصت بكين مشترياتها من الخام الأمريكي في ظل الخلاف التجاري المستمر مع الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"