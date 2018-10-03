بوتين يؤكد تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"

أعلن الرئيس، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، أن "السيل الشمالي-2" سيتم تنفيذه، مؤكدا أن تراخيص السماح لتنفيذ المشروع التي تم الحصول عليها تكفي لذلك.

وقال بوتين: "بدأ الشركاء الألمان بالفعل في أعمال بناء (خط أنابيب الغاز) في البحر. ونحن أيضا سنباشر ذلك. لم تعد توجد أي مشاكل في الحصول على أي تصاريح وأذونات: فنلندا اتخذت القرار الإيجابي، والسويد وألمانيا وروسيا كذلك. وهذا يكفي تماما. سيتم تنفيذ المشروع".

ويتضمن مشروع"السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، تشييد أنبوبين بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

إقرأ المزيد

وبدأت في موسكو فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، التي ستستمر حتى الـ 6 أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي