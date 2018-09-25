مصر تستأنف تصدير الغاز إلى الأردن

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم الثلاثاء، إن مصر بدأت مؤخرا الضخ التجريبي للغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى المملكة.

ووقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع نظيرتها المصرية في أغسطس الماضي، في القاهرة على تعديلات اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين لاستيراد 10 % من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من مصر مطلع 2019.

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وتضمنت هذه الاتفاقيات التعديلات المطلوبة في الاتفاقيات الموقعة العام 2004 والتي تعد جزءا من تعويض الكميات التي لم تورد سابقا من الجانب المصري.

ويعد خط الغاز العربي هو خط غاز لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. عند اتمامه، ويبلغ طوله الإجمالي 1200 كم بتكلفة قدرها 1.2 مليار دولار.

وتوقفت في مارس 2012 إمدادات الغاز المصري لإسرائيل وللأردن بسبب 13 تفجيرا منفصلا للأنبوب المغذي في العريش منذ أحداث 2011، وبحلول ربيع 2013 استأنف خط الأنابيب ضخ الغاز، إلا أنه بسبب النضوب المفاجئ لحقول الغاز المصرية، فقد تم تعليق إمدادات الغاز المصري لإسرائيل بينما استمرت الإمدادات للأردن بمعدل أقل كثيرا من المعدلات المتعاقد عليها.

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وكانت مصر تزود الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا منذ عام 2004. وبحسب بيانات رسمية أردنية فقد وصلت تكلفة انقطاع الغاز المصري عن الأردن بنحو 6 مليارات دولار، وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.

المصدر: alghad + RT