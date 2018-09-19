روسيا ترصد أكثر من نصف مليار دولار لتنمية طريق الملاحة الشمالي

تخطط روسيا لإنفاق أكثر من 40 مليار روبل (حوالي 600 مليون دولار) في السنوات الثلاث القادمة، لتطوير طريق الملاحة الشمالي الرابط بين آسيا وأوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي.

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وجاء ذلك بحسب مذكرة توضيحية لمشروع الميزانية للفترة 2019-2021، وتنوي الحكومة الروسية إنفاق هذه المخصصات لتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، وبناء كاسحات جليد لزيادة تدفق البضائع عبر الممر.

وفي ميزانية روسيا للعام 2019 تعتزم الحكومة رصد 9.6 مليار روبل لتنمية طريق الملاحة الشمالي، وفي 2020 نحو 16 مليار روبل، أما في 2021، فتخطط روسيا لإنفاق 15.3 مليار روبل.

وتنمية هذا الممر تأتي ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف لتطوير منطقة القطب الشمالي، وينظر إلى الممر كمسار بديل عن قناة السويس ممر العالم الجنوبي.

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وفي 23 أغسطس، أطلقت "ميرسك"، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، أولى الرحلات عبر الممر الشمالي، من المتوقع أن تصل إلى ميناء بطرسبورغ الروسي الأسبوع المقبل.

وانطلقت الرحلة في الـ 23 أغسطس من ميناء فلاديفوستوك الروسي القريب من الحدود مع الصين، في رحلة تجريبية لمعاينة طريق الملاحة الجديد.

(الدولار = 67 روبل بتاريخ 19 سبتمبر)

المصدر: "نوفوستي"