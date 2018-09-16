السعودية تبيع عقارات رجل أعمال محتجز بمبالغ طائلة في المزاد العلني

نقلت "رويترز" عن مصادر حكومية سعودية قولها، إن السعودية ستطرح بدءا من الشهر القادم عقارات مملوكة للملياردير المثقل بالديون معن الصانع وشركته للبيع بالمزاد العلني.

وأوضحت المصادر أن الأموال العائدة من بيع عقارات الصانع ستذهب لسداد الدائنين وتقدر قيمة الدين بمليارات الريالات.

ووفقا لمعطيات "رويترز"، فإن قضية الصانع منفصلة عن احتجاز عشرات رجال الأعمال والشخصيات البارزة في فندق ريتز كارلتون بالرياض العام الماضي بأمر من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب تهم فساد لكنها تثير قلق المستثمرين بشأن حوكمة الشركات.

وكان اسم معن الصانع قد أدرج في 2007 على قائمة فوربس لأغنى 100 رجل في العالم، لكن الصانع يقبع في السجن منذ العام الماضي بعد أن ألقت السلطات السعودية القبض عليه لعدم سداده ديونا ترجع للعام 2009 بعد انهيار شركته (مجموعة سعد).

وانهارت "مجموعة سعد" التي كانت أنشطتها تمتد من البنوك إلى الرعاية الصحية في 2009 هي وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مخلفتين ديونا غير مسددة للبنوك بنحو 22 مليار دولار في أكبر إخفاق مالي تشهده السعودية.

وتواصلت شركة الاستشارات المالية ريماس التي تقدم المشورة للصانع مع عدد من الدائنين للاتفاق علي تسوية قد تشمل مبادلة الديون بأصول عقارية لكن الشروط ما زالت قيد التفاوض.

المصدر: رويترز