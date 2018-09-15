أوكرانيا تقيم الضرر الذي ينتظرها بسبب "السيل الشمالي 2"

أكد مدير شركة "نفط غاز" الأوكرانية أندريه كوبيليف أن تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" سيكون ضربة قوية للاقتصاد الأوكراني.

وقال كوبيليف في هذا الصدد: "إذا ما تحدثنا عن الكم، فهذا يعني 3 مليار دولار سنويا.. هذه إيراداتنا التي نتلقاها مقابل ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا.. في حال انطلق المشروع على سبيل المثال، اليوم، فإنه سيكتمل في غضون عامين، وبمجرد الانتهاء منه، فإن جميع الحسابات تظهر أنه لن يكون هناك ترانزيت للغاز من خلال أوكرانيا".

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وأوضح أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الأوكراني سيعادل 3% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، مضيفا أن ذلك سيكون "خسارة فادحة".

ووفقا له، فإنه عند الانتهاء من بناء المشروع فإن قسما من ترانزيت الغاز سيكون من خلال "السيل التركي" والقسم المتبقي من خلال "السيل الشمالي2".

وقد أعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق أن العائدات من ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، تنفق على تمويل الدفاع. وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ترانزيت الغاز في المستقبل عبر الأراضي الأوكرانية، حال بقائه، فإنه يجب أن يلبي المتطلبات الاقتصادية الروسية.

المصدر: نوفوستي