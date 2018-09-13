منتدى الشرق الاقتصادي يعود على روسيا بـ42 مليار دولار

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، أنه تم خلال فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، توقيع 175 اتفاقية بقيمة 2.9 تريليون روبل، أو ما يعادل نحو 42 مليار دولار.

وقال تروتنيف، الذي يشغل أيضا منصب مفوض الرئيس الروسي لدائرة الشرق الأقصى الروسية، إن هذه الأرقام ليست نهائية لفعاليات المنتدى، الذي انطلق في 11 سبتمبر ويستمر حتى 13 منه.

وبصدد أبرز الاتفاقات المبرمة خلال المنتدى، أشار تروتنيف إلى اتفاقية أبرمت لإنشاء مصنع للتعدين في تشوكوتكا الروسية، واستثمارات صينية في مشاريع زراعية تابعة لشركة "روس آغرو"، واتفاقية لتوريد 100 طائرة "SSJ-100" لشركة "أيروفلوت" الروسية، وعقد لبناء مصنع لتسييل الغاز لشركة "نوفاتيك" في كامتشاتكا، في أقصى الشرق الروسي.

وللمقارنة، فقد تم خلال فعاليات المنتدى للعام الماضي إبرام اتفاقات بقيمة 2.496 تريليون روبل، وفي 2016 بـ1.85 تريليون، وفي 2015 بـ1.3 تريليون روبل.

وشهد المنتدى، الذي ينعقد سنويا في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي هذا العام، حضورا واسعا، ولاسيما من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، حيث شارك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جين بينغ في فعاليات المنتدى.

المصدر: "فيستي"