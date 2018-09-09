 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: القوات الجوية الأمريكية قصفت السبت محافظة دير الزور السورية بقنابل فوسفورية محظورة

أول بطاقة في منظومة الدفع الوطنية المصرية تصدر باسم السيسي

مال وأعمال

أول بطاقة في منظومة الدفع الوطنية المصرية تصدر باسم السيسي
Reuters Regis Duvignau
بطاقة دفع مصرفية - ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kric

أعلن البنك المركزي المصري، بدء تفعيل المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في نهاية العام الحالي 2018.

وستربط هذه الشبكة الإلكترونية، المؤسسات المصرفية ببعضها البعض ومع المؤسسات التجارية، وستعمل على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، باستخدام بطاقات دفع تصدرها البنوك.

وخلال اجتماع المجلس القومي المصري للمدفوعات أمس السبت، قدم محافظ المصرف المركزي المصري، أول بطاقة صادرة عن المنظومة الجديدة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
الرئيس المصري والرئيس الصيني السيسي يعلن من الصين عن هدية مصرية للعالم.. فما هي؟

وذكر أن، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المملوكة للبنك المركزي المصري ووزارة المالية ، تتولى عملية إصدار هذه البطاقات الجديدة، والتى سيحصل عليها المواطنون من خلال البنوك.

كما يساهم إصدار البطاقة الجديدة فى دعم مفهوم الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، فضلا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي.

المصدر: المصري اليوم

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا