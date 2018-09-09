أول بطاقة في منظومة الدفع الوطنية المصرية تصدر باسم السيسي

أعلن البنك المركزي المصري، بدء تفعيل المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في نهاية العام الحالي 2018.

وستربط هذه الشبكة الإلكترونية، المؤسسات المصرفية ببعضها البعض ومع المؤسسات التجارية، وستعمل على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، باستخدام بطاقات دفع تصدرها البنوك.

وخلال اجتماع المجلس القومي المصري للمدفوعات أمس السبت، قدم محافظ المصرف المركزي المصري، أول بطاقة صادرة عن المنظومة الجديدة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وذكر أن، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المملوكة للبنك المركزي المصري ووزارة المالية ، تتولى عملية إصدار هذه البطاقات الجديدة، والتى سيحصل عليها المواطنون من خلال البنوك.

كما يساهم إصدار البطاقة الجديدة فى دعم مفهوم الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، فضلا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي.

المصدر: المصري اليوم