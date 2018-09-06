افتتاح معرض دمشق الدولي بمشاركة 48 دولة أجنبية وعربية

تبدأ مساء اليوم الخميس في العاصمة السورية فعاليات الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي لعام 2018 بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية و1700 شركة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن هذه الفعالية ستجري على أرض مدينة المعارض بدمشق تحت شعار "وعز الشرق أوله دمشق".

وقالت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في بيان نقلته "سانا" إن أجنحة المعرض المحجوزة تشغل هذا العام 93 ألف متر مربع للأجنحة المبنية والمكشوفة وهي المساحة الأكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات.

وتشارك في المعرض 23 دولة بصورة رسمية أو من خلال سفاراتها، وهي فلسطين والسودان وإيران وأبخازيا وبيلاروس وباكستان واليمن وأرمينيا وروسيا وإندونيسيا والعراق وجنوب أفريقيا والهند والصين وبلغاريا والتشيك والبرازيل ومقدونيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وأفغانستان وأوسيتيا الجنوبية.

وخصصت الهيئة التنظيمية للمعرض أكبر مساحات فيه لروسيا وإيران، اللتين شغلت كل منها 453 مترا مربعا.

كما تشارك في المعرض 25 دولة عبر الوكلاء والشركات الاقتصادية، وهي إيطاليا والإمارات ومصر والمغرب وماليزيا وتونس وألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وبريطانيا وفيتنام وتايلند وهونغ كونغ وسلوفاكيا والأردن والجزائر وهولندا والأرجنتين والنمسا وبلجيكا ولبنان وإسبانيا وسنغافورة.

وتجري فعاليات المعرض بمشاركة 1700 شركة اقتصادية سورية وعربية وأجنبية موزعة على 45 جناحا، ويعد الجناح السوري الأكبر بينها حيث تبلغ مساحته الإجمالية 7000 متر مربع ومساحة العرض 4500 متر وهو مكون من 4 مبان على طابقين ويشارك فيه أكثر من 130 جهة عارضة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية والخدمية إضافة لأجنحة 14 وزارة هي التربية والنفط والثروة المعدنية والزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والنقل والموارد المائية والتعليم العالي والداخلية والصحة والدفاع والصناعة.

كما تنفرد بعض الوزارات بأجنحة خاصة مثل الإعلام والثقافة والسياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال جهاتها التابعة لها.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار غدا الجمعة منذ الساعة 5 عصرا وحتى الـ11 مساء بينما يقتصر اليوم على الافتتاح الرسمي.

ويقام معرض دمشق الدولي في العاصمة السورية منذ عام 1954 ويعتبر من أقدم وأعرق المعارض الدولية في الشرق الأوسط.

وأسفرت الحرب المستمرة في سوريا منذ العام 2011 عن انقطاع تنظيم المعرض خلال 6 سنوات لتستأنف إقامته عام 2017.

المصدر: سانا + وكالات