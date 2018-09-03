تغريم مصر ملياري دولار لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي للغاز

قررت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي تغريم مصر ملياري دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي.

وذكرت شركة "ناتورجي" الإسبانية، التي تدخل ضمن الكونسورتيوم مع شركة "إيني" الإيطالية، في بيان لها أن المركز الدولي لتسوية المجادلات الاستثمارية أصدر قرارا ينص على أن مصر فشلت في الالتزام بتعهداتها أمام الكونسورتيوم "يونيون فينوسا".

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن دفع الغرامة سيتم على شكل توريدات الغاز المسال إلى مجمع دمياط للغاز المسال، الذي تديره "يونيون فينوسا"، وليس بالأموال.

وجدير بالذكر أن "يونيون فينوسا" رفعت دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي المذكور في عام 2014، بعد أن توقف الجانب المصري عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد إثر أحداث "الربيع العربي".

المصدر: فاينانشال تايمز