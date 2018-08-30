مصر.. تفاصيل صفقة 1300 عربة سكة حديد لوزارة النقل

فاز التحالف الروسي الهنغاري، بقيادة شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، بالمناقصة المحدودة التي طرحتها مصر لتزويد وزارة النقل بـ 1300عربة قطار لسكك حديد مصر.

جاء ذلك بعد تفوق العرض الروسي على العرضين الصيني والإيطالي، حيث استبعدت اللجنة المتخصصة العرض الإيطالي من البداية خلال التقييم المالي، وكان التنافس في النهاية بين العرضين الروسي الهنغاري من جانب والصيني من جانب آخر.

ووافق مجلس الوزراء المصري يوم أمس، الأربعاء 29 أغسطس، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب من درجات مختلفة (500 عربة مميزة ومكيفة و500 عربة مميزة و300 عربة درجتين أولى وثانية).

كما وافق مجلس الوزراء أيضا على التفاوض مع الشركة الروسية، لتوقيع عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاما، يشمل تقديم قطع الغيار اللازمة، على أن تقوم الشركة بإنشاء ورشة جديدة مزودة بالأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة العربات.

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وأكدت مصادر مصرية، أن هيئة سكك حديد مصر حددت الجدول الزمني لتوريد العربات بالكامل بـ 46 شهرا، على أن يتم تصنيع وتجميع 40% منها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع في مصر. وسيكون تمويل تكلفة العقد على شكل قرض حكومي ميسر من قبل التحالف الروسي الهنغاري.

وتعد هذه الصفقة أكبر صفقة تجريها هيئة سكك حديد مصر في تاريخها، مساهمة في رفع مستوى الخدمة، وضمن خطة مصرية طموحة تسعى لإحلال وتجديد أسطول سكك حديد مصر المتقادم، بهدف الوصول إلى شبكة سكك حديدية متطورة تقدم خدمات آمنة تخضع لكافة معايير التنافسية.

المصدر: وكالات