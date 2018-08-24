ميركل تؤكد استقلال ألمانيا في مجال الطاقة

جددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تأكيد استقلال بلادها في مجال الطاقة، مؤكدة مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي2" لن يجعل من ألمانيا "أسيرة" لدى روسيا في مجال الطاقة.

وقالت في كلمة أمام طلاب الجامعات في العاصمة الجورجية تبليسي إن مشروع مد أنبوب الغاز الجديد عبر قاع بحر البلطيق، الذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، لن يجعل من بلادها تعتمد كليا على روسيا في مجال الطاقة.

إقرأ المزيد

وأضافت المستشارة الألمانية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن برلين تريد من موسكو بعد الانتهاء من بناء أنبوب البلطيق أن تستمر في ضخ جزء من الغاز الذي تورده إلى المستهلكين الأوروبيين عبر أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد انتقد في وقت سابق برلين لإعطائها الضوء الأخضر لمشروع "السيل الشمالي2"، في محاولة لاستمالتها لشراء الغاز الأمريكي.

وتشارك في مشروع "السيل الشمالي2" عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها.

ويلقى هذا المشروع معارضة من قبل أوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، والولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فيما تؤيده ألمانيا والنمسا.

المصدر: وكالات