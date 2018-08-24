 
مباشر

ميركل تؤكد استقلال ألمانيا في مجال الطاقة

مال وأعمال

ميركل تؤكد استقلال ألمانيا في مجال الطاقة
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kow6

جددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تأكيد استقلال بلادها في مجال الطاقة، مؤكدة مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي2" لن يجعل من ألمانيا "أسيرة" لدى روسيا في مجال الطاقة.

وقالت في كلمة أمام طلاب الجامعات في العاصمة الجورجية تبليسي إن مشروع مد أنبوب الغاز الجديد عبر قاع بحر البلطيق، الذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، لن يجعل من بلادها تعتمد كليا على روسيا في مجال الطاقة.

إقرأ المزيد
لماذا مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي2" ضروري لأوروبا؟ لماذا مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي2" ضروري لأوروبا؟

وأضافت المستشارة الألمانية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن برلين تريد من موسكو بعد الانتهاء من بناء أنبوب البلطيق أن تستمر في ضخ جزء من الغاز الذي تورده إلى المستهلكين الأوروبيين عبر أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد انتقد في وقت سابق برلين لإعطائها الضوء الأخضر لمشروع "السيل الشمالي2"، في محاولة لاستمالتها لشراء الغاز الأمريكي.

وتشارك في مشروع "السيل الشمالي2" عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها.

ويلقى هذا المشروع معارضة من قبل أوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، والولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فيما تؤيده ألمانيا والنمسا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. طائرة تسقط بشكل مفاجئ وغريب ما أدى لانفجارها في روسيا