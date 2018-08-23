مصر تعرض عملات تاريخية نادرة لأول مرة

تستعد مصلحة سك العملة، التابعة لوزارة المالية المصرية، لتأسيس أول متحف للعملات التذكارية، ليكون سجلا تاريخيا يشهد على فترات متعددة في تاريخ مصر.

ورغم إنشاء المصلحة عام 1950، فإن المتحف المزمع إنشاؤه سيتضمن إصدارات تاريخية وأوسمة وقلادات وفئات مختلفة من العملات المعدنية تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي.

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وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية، فإن المتحف سيحتوي على مجموعة نادرة من العملات التذكارية سابقة لتاريخ تأسيس المصلحة، كما سيضم عملات تذكارية وأوسمة وقلادات وميداليات ودروعا تم سكها لتخليد شخصيات تاريخية مهمة مصرية وعالمية أسهمت في تاريخ مصر الحديث، مثل محمد علي، والرئيس جمال عبدالناصر، وزعماء الدول العربية والإسلامية.

وتعمل مصلحة سك العملة حاليا على تصميم العديد من العملات الخاصة بإحياء ذكرى المناسبات والشخصيات التاريخية لإصدارها خلال الأعوام المقبلة، ومنها مرور 100 عام على ميلاد الرئيس جمال عبدالناصر، و150 عاما على ميلاد طلعت حرب، مؤسس بنك مصر، و150 عاما على افتتاح قناة السويس، و100 عام على تأسيس الجامعة الأمريكية.

المصدر: الوطن