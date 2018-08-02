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شاهد.. بيع جنيه مصري بـ26 ألف دولار

أخبار العالم العربي

شاهد.. بيع جنيه مصري بـ26 ألف دولار
Reuters Mohamed Abd El Ghany
جنيه مصري
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قال موقع numismaticnews، المتخصص في العملات القديمة إنه باع جنيها مصريا قديما عمره 119 عاما بقيمة 26 ألفا و400 دولار في المعرض الدولي للنقود الورقية في مدينة كانساس الأمريكية.

وأوضح الموقع أن هذا الجنيه يعود إلى البنك الأهلي المصري وأصدر بتاريخ 5 يناير عام 1899، وكان ثمنه مقدرا بين 15 و30 ألف دولار.

Spink, London
جنيه مصري

وتضمن المعرض بيع عملات قديمة أخرى بثمن باهظ، حيث بيعت 10 ريالات سعودية أصدرت عام 1953 بقيمة 9 آلاف دولار، وهو ذات السعر الذي بيع به 250 روبلا روسيا، يعود تاريخ إصدارها إلى عام 1919.

وبيعت 10 قطع من عملة البيزو المكسيكية في المعرض بقيمة 8400 دولار ويعود تاريخ إصدارها إلى عام 1889، ليصل المكسب الإجمالي للقائمين على المزاد إلى نحو مليون و354 ألف دولار.

المصدر: numismaticnews

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