مصر تبني المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة بمبلغ هائل

أعلن نائب وزير الإسكان المصري لمتابعة المشروعات القومية خالد عباس، إن التدشين الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون في منتصف عام 2020.

وأضاف عباس، خلال لقائه مع برنامج مساء dmc، أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تقترب من 40 ألف فدان لتغطية المرافق السكنية والإدارية، بإجمالي تكلفة تقترب من 200 مليار جنيه أكثر من (11 مليار دولار).

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ منذ حوالي سنتين، وتحديدا في شهر أبريل من عام 2016، موضحا أن العمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع دون راحة، أدى إلى ارتفاع معدلات الإنجاز، بنسبة أعلى من المتوقع.

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وأوضح أن هذه المرحلة تشمل الحي الحكومي، وبه جميع المباني الوزارية بالإضافة إلى مجلس النواب؛ وحي المال والأعمال والذي ستتواجد به أغلبية البنوك، مشيرا كذلك إلى منطقة الأعمال المركزية والأبراج، والتي ستضم أعلى برج في إفريقيا.

وذكر أن هذا البرج سيضم حوالي 94 طابقا، بارتفاع يصل إلى 400 متر، وسيقدم الخدمات الإدارية والفندقية، مستطردا أن المرحلة الأولى ستضم حوالي 18 برجا بارتفاعات مختلفة، لتقدم خدمات متنوعة.