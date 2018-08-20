اتفاق عراقي تركي في مجال الطاقة الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء في العراق، عن اتفاقها مع تركيا على صيغ تعاون مشترك من ثلاثة محاور في مجال الطاقة الكهربائية، على وقع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان، "اتفقنا مع أنقرة على صياغة تعاون مشترك في مجال الطاقة الكهربائية ولعدة محاور، وأن الاتفاق جاء على هامش زيارة الوفد الحكومي العراقي مؤخرا إلى دولة تركيا".

وأضاف البيان، أن "الاتفاقات تمت في ثلاثة محاور هي: مشاركة الشركات التركية في تحويل المحطات الغازية العاملة حاليا الى دورات مركبة، لزيادة قدرتها الإنتاجية".

وأشارت الوزارة إلى أن المحور الثاني هو "عقد شراكة مع الجانب التركي لتصنيع أبراج نقل الطاقة الكهربائية، بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية، في سبيل تجهيز وزارة الكهرباء بهذه الأبراج لتغطية احتياجاتها ولفك الاختناقات في منظومة الكهرباء الوطنية العراقية".

ونوهت بأن المحور الثالث هو "المباشرة بالربط العراقي التركي لاستيراد 300 ميغاواط من الطاقة كمرحلة أولى عبر خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (جزرة – موصل) وبطاقة 400 ك.ف.".

وشددت وزارة الكهرباء أنها ماضية بزيادة القدرات الإنتاجية للمنظومة وحسب استراتيجيات العمل التي تنفذها رغم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة.

المصدر: السومرية نيوز