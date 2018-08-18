Fitch تشيد بالاقتصاد الروسي لحصانته ضد العقوبات

حافظت وكالة التصنيف الدولية Fitch على تصنيفها لروسيا عند مستوى "BBB-" مع توقعات إيجابية، مشيدة بحفاظ الاقتصاد الروسي على اتزانه وعدم تأثره بالعقوبات.

وكتبت الوكالة في تقريرها: "تعامل الاقتصاد الروسي بشكل جيد مع الحزمة الجديدة للعقوبات الأمريكية ضد روسيا التي أعلن عنها في أبريل، رغم التقلبات الابتدائية" ومنها ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي.

ومن الجوانب الإيجابية، أشارت الوكالة إلى وجود توازن مالي قوي واستمرار تدفق التمويل الخارجي المضمون وثبات السياسة الاقتصادية العامة لروسيا الحاظية بالثقة.

وتتوقع الوكالة الدولية المذكورة، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في 2018 إلى نسبة 1.8% ليتراجع في 2019 إلى 1.5 %.

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وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في مجال تعليقه على قرار الوكالة، إنه يرحب بالتوقعات الإيجابية للتصنيف المتعلق بالاقتصاد الروسي.

المصدر: news.mail.ru