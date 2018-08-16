زيارة مرتقبة لوفد صيني رفيع إلى واشنطن لرأب صدع التجارة

أفادت وزارة التجارة الصينية بأن نائب وزير التجارة وانغ شووين، سيتوجه إلى الولايات المتحدة في النصف الثاني من أغسطس الجاري، لبحث الأزمة التجارية المستعرة منذ أسابيع بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها إن شووين سيلتقي ديفيد مالباس المسؤول الأمريكي الرفيع في وزارة الخزانة الأمريكية بدعوة من واشنطن.

وأكدت أن الجانب الصيني "يعارض الممارسات الأحادية التجارية ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة"، مشيرة إلى أن "الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة".

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف يونيو الماضي، أنها قررت فرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار سنويا، في حين سارعت الصين للرد على القرار الأمريكي بفرض رسوم على البضائع الأمريكية بقيمة مماثلة.

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ودخلت هذه الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ اعتبارا من 6 يوليو، فيما يستعد الطرفان لجولة جديدة من تبادل فرض الرسوم الجمركية في 23 أغسطس، ستطال بضائع صينية بقيمة 16 مليارا وأخرى أمريكية بالقيمة ذاتها.

ويتهم البيت الأبيض بكين بممارسات "غير نزيهة" و"سرقة الملكية الفكرية"، ويطالب بتخلي العملاق الآسيوي عن هذه الممارسات، بما يخدم خفض العجز التجاري الأمريكي أمام الصين بـ200 مليار دولار، ويحثها على فتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأمريكية.

المصدر: وكالات