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بكين تهدد واشنطن برسوم على بضائع بـ60 مليار دولار

مال وأعمال

بكين تهدد واشنطن برسوم على بضائع بـ60 مليار دولار
Gettyimages.ru
بكين تهدد واشنطن برسوم على بضائع بـ60 مليار دولار
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كشفت الصين، اليوم الجمعة، عن خطط لفرض رسوم جمركية مختلفة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وأوضحت الحكومة الصينية أن الرسوم الجمركية ستتراوح من 5 إلى 25%، وذكرت أنها ستفرض تلك التعريفات الجديدة، في حال نفذت الولايات المتحدة المزيد من الرسوم على واردات من الصين.

وكان البيت البيت الأبيض قد أكد نيته فرض المزيد من الرسوم على بضائع صينية تصل إلى 200 مليار دولار، بهدف "تشجيع" بكين على إنهاء ما أسمته ممارساتها التجارية "غير النزيهة"، فيما تراوح المحادثات بين البلدين بهذا الشأن مكانها.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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