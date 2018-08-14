الإعلان عن إعفاء جمركي للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، أن الوزيرة نبيلة مكرم اتفقت مع وزير المالية محمد معيط، على إعلان تفاصيل المنقولات المسموح بها مجانا دون جمارك للمصريين العائدين .

وأكد وزير المالية المصري أن هناك محددات وتيسيرات للسماح بإعفاء المنقولات الشخصية المستعملة للمصري بالخارج من الجمارك، إلا أن هناك من يستغلون تلك التسهيلات للتلاعب بمستندات بضائع للبيع.

وأشار بيان صادر عن مصلحة الجمارك، إلى أن هناك شروطا للإعفاء الجمركي وهي بالنسبة للسياح والعابرين القادمين على ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية والملابس المستعملة وجميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية.

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أما بالنسبة للمقيمين فأوضح الدليل الصادر عن مصلحة الجمارك أنه على المسافر عند المغادرة أن يثبت الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك.

أما في حالة العودة فأوضح الدليل التعريفي بألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق عند المغادرة والأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 1500 جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عما يزيد عن حد الإعفاء، بالإضافة إلى ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية.

المصدر: وكالات