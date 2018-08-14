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شركة بريطانية تخسر مشروعا ضخما في إيران بسبب العقوبات

مال وأعمال

شركة بريطانية تخسر مشروعا ضخما في إيران بسبب العقوبات
Reuters
شركة بريطانية تخسر مشروعا ضخما في إيران بسبب العقوبات
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أفادت شركة "كويركوس" البريطانية لاستثمارات الطاقة المتجددة، بأنها ستوقف بناء مشروع طاقة شمسية بقيمة 500 مليون يورو في إيران بسبب العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران حديثا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "كويركوس"، دييجو بياسي، في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء: "بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، قررنا وقف جميع الأنشطة هناك، بما فيها مشروعنا البالغة قدرته 600 ميغاواط. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

كان من المفترض أن تصبح محطة الطاقة الشمسية هذه في إيران أول استثمار في الطاقة المتجددة خارج أوروبا تقوم به كويركوس، وسادس أكبر محطة في العالم بقدرة 600 ميغاواط.

وأدت العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في وقت سابق هذا الشهر إلى قيام البنوك وشركات عدة في أنحاء العالم بتقليص التعاملات مع طهران.

المصدر: "رويترز"

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