الكشف عن حقيقة حظر استيراد 7 محاصيل مصرية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، حقيقة الأنباء القائلة بإصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد سبعة محاصيل زراعية مصرية بحجة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها.

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وأشارت الوزارة إلى استمرار عملية التصدير لكل الدول المستوردة لها وعدم توقفها على الإطلاق، لافتة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية، والشهادة الأخرى هي شهادة متبقيات المبيدات وفقًا للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم "الكودكس".

وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية