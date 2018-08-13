مصر ترد على أنباء حظر السعودية لاستيراد أحد منتجاتها

رد المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية حامد عبدالدايم، على أنباء وقف المملكة العربية السعودية لاستيراد الرمان من مصر.

وأوضح المسؤول المصري في تصريحات على قناة "النهار" المصرية، أن ذلك غير صحيح ومجرد شائعة، موضحا أن التصدير للسعودية مستمر منذ 3 أسابيع، ولا يوجد حظر لأي من الصادرات المصرية في الخضار والفاكهة.

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وشدد المتحدث على أنه لا يوجد أي نوع من الفاكهة يتم القلق من جانبها، وهناك رقابة على ذلك للحفاظ على سمعة مصر التصديرية.

يذكر أن وزارة الزراعة فرضت في فبراير الماضي سلسلة من الإجراءات الصارمة على صادرات المحاصيل الزراعية المصرية، بعد أن حظرت عدة دول، تشمل السعودية والإمارات والكويت والسودان والبحرين، واردات المنتوجات الزراعية المصرية بسبب ارتفاع متبقيات المبيدات بها عن الحد المسموح به عالميا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية