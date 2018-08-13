الذهب عند أدنى مستوى في 17 شهرا

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أقل مستوى في 17 شهرا مع توجه المستثمرين نحو الدولار وسندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار الليرة التركية.

ويلجأ المستثمرون نحو الذهب عادة للحفاظ على قيمة أصولهم في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ولمواجهة التضخم، لكن المستثمرين اليوم فضلوا التوجه نحو الدولار والسندات الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1201.54 دولار للأونصة، بحلول الساعة 10:53 بتوقيت غرينيتش، وهو أقل مستوى منذ مارس 2017، وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.83% إلى 1208.60 دولار للأوقية.

وعن تداولات المعادن الأخرى، أظهرت التعاملات أن أسعار البلاتين تراجعت لأقل مستوى في عشر سنوات دون مستوى الـ 800 دولار للأونصة، الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض.

كما هبطت أسعار الفضة بنسبة 0.3% إلى 15.23 دولار للأونصة، في حين خسر البلاديوم 1.87% ليصل إلى 894.25 دولار للأونصة.

المصدر: "رويترز"