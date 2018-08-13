شركة روسية مهتمة بتوريد عربات للسكك الحديدية السورية

أفاد مصدر في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية لتصنيع العربات، اليوم الاثنين، بأن الشركة مهتمة بتصدير عربات الشحن لشبكة السكك الحديدية في سوريا.

وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الشركة مهتمة بتصدير مجموعة واسعة من العربات إلى سوريا، بما في ذلك الصهاريج والعربات المفتوحة، والمنصات، لتجديد شبكة السكك الحديدية السورية".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه يمكن ترتيب تسليم هذه العربات بالفعل في عام 2019، مشيرا إلى أنه يجري العمل على دراسة مسألة التعاون مع السكك الحديدية السورية، فيما يتعلق بتوريد عربات السكك الحديدية.

وعن ميزات "أورال فاغون زافود"، قال المصدر إن الشركة تعد واحدة من الشركات القليلة المصنعة لعربات الشحن لمختلف أنواع سكك الحديد، بما في ذلك ذات العرض 1435 مليمترا، كما هو عليه الوضع في سوريا.

وتعرضت شبكة السكك الحديدية في سوريا خلال سنوات الحرب، لأضرار جسيمة وقدرت الخسائر الموثقة في نطاق الـ500 مليار ليرة سورية.

وتشارك روسيا بشكل فعال في إعادة إعمار سوريا، لاسيما في مجال الطاقة، وأبرمت موسكو مع دمشق عدة اتفاقات لصيانة حقول النفط، وتطوير حقول جديدة.

المصدر: وكالات