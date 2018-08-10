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تراجع المؤشرات الأمريكية على وقع الخلاف بين واشنطن وأنقرة

مال وأعمال

تراجع المؤشرات الأمريكية على وقع الخلاف بين واشنطن وأنقرة
Reuters
تراجع المؤشرات الأمريكية على وقع الخلاف بين واشنطن وأنقرة
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انخفضت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع اهتزاز الأسواق العالمية بفعل تهاوي الليرة التركية الناجم عن بواعث القلق إزاء اقتصاد البلاد، وتفاقم الشقاق مع الولايات المتحدة.

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وتراجع المؤشر "داو جونز الصناعي" بحلول الساعة 14:22 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.81% إلى 25303.17 نقطة، فيما انخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.70% إلى 2833.64 نقطة، في حين هبط المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.46% إلى 7855.44 نقطة.

وتعيش العملة التركية تراجعا حادا خلال الأيام الماضية، حيث تقوم بتسجل مستويات قياسية بشكل يومي، في ظل الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن بشأن قضية القس الأمريكي، آندرو برونسون، المتهم بدعم الإرهاب في تركيا.

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وعمقت الليرة التركية، اليوم الجمعة، خسائرها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين، حيث هوت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 20%.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد نشرت تقريرا في وقت سابق، قالت فيه إن "البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء انكشافه على تركيا في ضوء انخفاض الليرة الكبير".

المصدر: وكالات

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