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ترامب يضاعف رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا

مال وأعمال

ترامب يضاعف رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا
Reuters
أرشيف - الرئيسان الأمريكي والتركي
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اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إجراءا ضد صادرات الصلب والألومنيوم التركية إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن هبوط حاد للعملة التركية في الأسواق.

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لقد وافقت للتو على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، في حين تنزلق عملتهم، الليرة التركية، متراجعة بسرعة مقابل دولارنا القوي جدا، ستصبح رسوم الألومنيوم على تركيا 20% ورسوم الصلب 50%".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "علاقاتنا مع تركيا ليست جيده في الوقت الحالي".

ووفقا لبيانات لموقع "ITC"، وهو مشروع مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة العام الماضي قرابة 12 مليار دولار، شكلت صادرات الصلب والألومنيوم منها 1.5 مليار دولار.

وبعد إعلان ترامب فرض رسوم على الصلب والألومنيوم من تركيا، هوت العملة التركية بنسبة 17.5%، لتصل إلى 6.5 ليرة لكل دولار، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg
حركة تداول الدولار مقابل الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 أغسطس

وخسرت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي، بفعل تراجع الثقة في قدرة القيادة التركية على إدارة الاقتصاد، وتوتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية قضية القس أندرو برونسون.

ويرجع الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشكل أساسي، إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأمريكي، آندرو برونسون، بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

المصدر: وكالات

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