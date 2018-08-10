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انخفاض المؤشرات الأوروبية بعد هبوط الليرة التركية

مال وأعمال

انخفاض المؤشرات الأوروبية بعد هبوط الليرة التركية
Reuters
انخفاض المؤشرات الأوروبية بعد هبوط الليرة التركية
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هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي أثرت فيه مخاوف بشأن انخفاض الليرة التركية سلبا على السوق، مع وقوع البنوك الدائنة لأنقرة ضمن قائمة أكبر الأسهم الخاسرة.

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وانخفضت أسهم مصارف "بي إن بي باريبا" الفرنسي و"أوني كريديت" الإيطالي و"بي بي في إيه" الإسباني بنحو 3%، بعد أن نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا، قالت فيه إن "البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء انكشافه على تركيا في ضوء انخفاض الليرة الكبير".

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.3%، متصدرا خسائر جميع القطاعات. وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، هبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5%.

وقال الخبيران الاقتصاديان لدى "دويتشه بنك"، جيم ريد وجيف كاي، في مذكرة صادرة صباح اليوم الجمعة "ما زالت هناك تحركات كبيرة في تركيا وروسيا تمنع الجميع من الاستمتاع بالصيف".

المصدر: "رويترز"

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