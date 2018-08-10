انخفاض المؤشرات الأوروبية بعد هبوط الليرة التركية

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي أثرت فيه مخاوف بشأن انخفاض الليرة التركية سلبا على السوق، مع وقوع البنوك الدائنة لأنقرة ضمن قائمة أكبر الأسهم الخاسرة.

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وانخفضت أسهم مصارف "بي إن بي باريبا" الفرنسي و"أوني كريديت" الإيطالي و"بي بي في إيه" الإسباني بنحو 3%، بعد أن نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا، قالت فيه إن "البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء انكشافه على تركيا في ضوء انخفاض الليرة الكبير".

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.3%، متصدرا خسائر جميع القطاعات. وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، هبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5%.

وقال الخبيران الاقتصاديان لدى "دويتشه بنك"، جيم ريد وجيف كاي، في مذكرة صادرة صباح اليوم الجمعة "ما زالت هناك تحركات كبيرة في تركيا وروسيا تمنع الجميع من الاستمتاع بالصيف".

المصدر: "رويترز"