"روس نفط" تتربع على عرش الشركات الروسية

تصدرت شركة "روس نفط"، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء قائمة الشركات الروسية المدرجة في بورصة موسكو من حيث القيمة السوقية لأسهمها المطروحة، متجاوزة "سبيربنك" أكبر المصارف في روسيا.

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وقفز سهم "روس نفط" مع نهاية تداولات الجلسة السابقة بواقع 2.04% ليصل إلى 427.9 روبل، متقدما على سهم "سبيربنك" الذي هبط بنسبة 0.64% إلى 176.65 روبل.

وبلغت القيمة السوقية لـ"روس نفط" التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، 4.535 تريليون روبل (نحو 71.4 مليار دولار) فيما وصلت قيمة "سبيربنك" إلى 4.533 تريليون روبل (حوالي 71.3 مليار دولار).

وجاء الارتفاع مدعوما بنتائج أعمال الشركة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث أظهر التقرير المالي لـ"روس نفط" أن صافي ربحها ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة المذكورة.

(الدولار = 63.5 روبل)

المصدر: "نوفوستي"