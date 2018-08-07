سهم عملاق النفط الروسي يبلغ مستويات تاريخية

ارتفع سعر سهم شركة النفط الروسية "روس نفط"، الثلاثاء، مسجلا مستويات تاريخية بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة أن صافي ربحها ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 7:18 بتوقيت غرينيتش، صعد سهم أكبر شركة نفط في روسيا بنسبة 1.1% إلى 424.1 روبل، وكان السهم قد ارتفع سابقا في التعاملات إلى 426 روبلا.

ولقي مؤشر بورصة موسكو"MICEX" للأسهم المقومة بالروبل دعما من صعود سهم "روس نفط"، وارتفع المؤشر بنسبة 0.68% إلى 2314 نقطة.

وذكرت "روس نفط" أن صافي ربحها في الربع الثاني من العام الجاري ارتفع إلى 228 مليار روبل (3.6 مليار دولار) بدعم من ارتفاع الإنتاج والأسعار.

وبلغت الأرباح الأساسية التي تشمل الفائدة والضرائب، 565 مليار روبل، وفاقت تقديرات المحللين الذين توقعوا بلوغها 510 مليارات.

المصدر: "نوفوستي"